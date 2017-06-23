موناكو يستمر في رفض عروض كبار أوروبا الراغبة في ضم مهاجمه الفرنسي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق موناكو الفرنسي لا تزال تواصل رفضها لجميع العروض المُقدمة من كبار الأندية الأوروبية, وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلي أن أخر العروض التي تم رفضها من جانب إدارة نادي إمارة موناكو كان من فريق ليفربول الإنجليزي, والذي وصل قيمة عرضه إلي مبلغ 87,9 مليون جنيه إسترليني على أمل النجاح في حسم الصفقة, ولكن إستمرار رفض إدارة نادي الإمارة التخلي عن مهاجمها الواعد كان هو القرار النهائي.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت في الفترة الآخيرة أن أندية ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي كانت كلها قد تقدمت بعروض مُغرية من أجل الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في الصيف الحالي.

ولعل السبب الرئيسي في رفض إدارة نادي موناكو كل هذه العروض هو رغبة اللاعب نفسه, والذي كان قد أعلن في وقت سابق أن إنتقاله لن يعتمد على الأمور المادية فقط وقيمة الصفقة والراتب الذي سوف يحصل عليه, ولكن إنتقاله لأي نادي سوف يعتمد بالدرجة الأولى على عدد الدقائق التي سيلعبها أساسياً رفقة فريقه المقبل, وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن صفوف منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.