باكايوكو في تشيلسي رسمياً الأسبوع المقبل

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي حالياً بات على أعتاب الإنتقال إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك عقب إقتراب رحيل متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش عن صفوف النادي اللندني في إتجاه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلي أن اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو سوف ينضم بشكل رسمي إلي صفوف البلوز في الأسبوع المقبل, حيث سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم سوف يتم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام, وذلك عقب موافقة إدارة نادي موناكو على إتمام الصفقة والتي ستصل قيمتها إلي 35 مليون جنيه إسترليني.

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هذا ويُعد الفرنسي تيموي باكايوكو هدفاً رئيسياً للإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي في الصيف الحالي ,وذلك من أجل تدعيم خط وسط الفريق اللندني في الموسم المقبل وخاصة وأن لاعب وسط الفريق نيمانيا ماتيتش قد أعرب عن رغبته مؤخراً في الرحيل إلي قلعة أولد ترافورد وفريقها مانشستر يونايتد رفقة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان الفرنسي تيموي باكايوكو صاحب ال 22 عاماً قد ساهم في فوز فريقه موناكو بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي والذي كان غائباً عن خزائن نادي الإمارة منذ عام 2000 م, كما ساهم أيضاً في بلوغ فريقه الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا والدور نصف النهائي من كأس فرنسا والدور النهائي من كأس الرابطة الفرنسية.