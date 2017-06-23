الأهلي يستلم درع الدوري رسمياً غداً السبت

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سيشهد ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة يوم غداً السبت إستلام فريق الأهلي درع الدوري المصري الممتاز لموسم 2016 – 2017 م رسمياً, وذلك في إحتفالية مصغرة سوف يُقيمها الإتحاد المصري لكرة القدم إحتفالاً بتتويج النادي الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة 39 في تاريخه في رقم قياسي لم يسبق لأي نادي مصري وأن قام بتحقيقه من قبل.

وسوف يتسلم فريق الأهلي درع الدوري عقب إنتهاء لقائه أمام ضيفه فريق إنبي ,وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال 32 من عمر الدوري المصري الممتاز, علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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كما سيشهد الإحتفال بتسليم درع الدوري أيضاً حضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر, حيث أعلن اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر سوف يكون متواجداً في لقاء الفريق يوم غداً السبت أمام فريق إنبي, وذلك من أجل متابعة المباراة وحضور الإحتفالية المصغرة التي يُقيمها الإتحاد المصري لكرة القدم لتسليم النادي درع الدوري.

هذا ويأمل أنصار النادي الأهلي في أن ينسى فريقهم سريعاً النتيجة التي عادوا بها من الدار البيضاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا, حيث تعرض المارد الأحمر إلي الخسارة أمام مُضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل لا شئ مما جعله يتنازل عن صدارة مجموعته لصالح فريق زاناكو الزامبي.

ومن جهة أخرى يأمل أنصار النادي الأهلي أيضاً في أن يستمر فريقهم في سلسلة إنتصاراته على صعيد الدوري المصري الممتاز ويُنهي البطولة دون أي هزيمة, حيث حقق المارد الأحمرى حتى الآن 24 فوز و7 تعادلات وفي المقابل لم يتلقِ أي هزيمة حتى الآن كما سجل 57 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.