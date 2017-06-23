الأهلي يحدد موعد وصول البطاقة الدولية لازارو وطريقة سداد الصفقة

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صرح المدير التنفيذي للنادي الأهلي”شريف شمس” أن البطاقة الدولية للاعب النادي الأهلي المغربي”وليد أزارو” مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وأعلن شمس أن بطاقة اللاعب سوف تصل بعد تحويل الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت مليون و400 ألف دولار، هذا وقد تعاقد النادي الأهلي رسميا مع اللاعب الدولي وليد ازارو البالغ من العمر 22 سنة مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي الذي وصل إلى جمهورية مصر العربية وخضع إلى الكشف الطبي بالنادي الأهلي وينتظر اللاعب المغربي الفحص النهائي مساء اليوم.

هذا وقد أشار شريف شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي للاعب المغربي سوف يقوم النادي الأهلي بإرسال مبلغ مليون دولار لنادي الدفاع الحسني المغربي الذي سوف يقوم بدوره بإرسال البطاقة الدولية بعد حصول النادي علي المبلغ.

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وقد أشار شمس أن القسط الأخير من قيمة عقد اللاعب 200 ألف دولار سوف يسددها النادي الاهلي في شهر نوفمبر وشهر فبراير القادمين علي الترتيب وقد كان أزارو يحق له حسب قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المشاركة في دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا وسوف يشارك اللاعب اعتباراً من دور الـ 8 في حالة تأهل النادي الأهلي لدور الـ8.

الجدير بالذكر أن اللاعب المغربي وليد ازارو لاعب النادي الأهلي رد علي نصيحة المدرب الفرنسي”هيرفي رينارد” المدير الفني لأسود أطلس باحترافه في أوروبا بدلا من النادي الأهلي ووجه اللاعب رسالة لجمهور النادي الأهلي أن النادي الأهلي هو أكبر الأندية في قارة أفريقيا وارتداء قميص نادي القرن الإفريقي لا يقل عن أي من العروض الأوروبية التي تلقيتها مؤخرا.