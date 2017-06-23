إنتر يرفض عرض إيفرتون من أجل ضم لاعبه الكرواتي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق إنتر الإيطالي قد رفض عرض فريق إيفرتون الإنجليزي والذي وصل قيمته إلي مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع لاعبه الكرواتي متوسط الميدان مارسيلو برازوفيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

هذا وأشارت التقارير الصحفية أيضاً إلي أن ذلك العرض لا يُعتبر الأول الذي ترفضه إدارة نادي إنتر في الصيف الحالي من أجل التخلي عن لاعبها الكرواتي, حيث سبق للعديد من كبار الأندية الأوروبية وأن حاولت الظفر بخدمات اللاعب الكرواتي ويأتي على رأسها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وكلاً من الغريمين فريق أرسنال وفريق تشيلسي وأيضاً فريق يوفنتوس الإيطالي.

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ومن جهتها أكدت إدارة نادي إنتر بأنها لن تقوم ببيع لاعبها الكرواتي إلا في حالة دفع النادي الذي يرغب فيه مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني, وذلك نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب مارسيلو برازوفيتش وربما السبب الوحيد وراء إمكانية رحيله وتخلي نادي إنتر عنه هي الإصابات المتكررة التي تلاحقه دائماً منذ تعاقده مع إنتر صيف عام 2015 م قادماً من صفوف فريق دينامو زاغرب الكرواتي.

ولكن ما هو مؤكد في جيمع الأحوال أن الصراع سوف يشتعل بين جميع الأندية الراغبة في ضم الكرواتي مارسيلو برازوفيتش, وذلك بداية من اليوم الأول في شهر يوليو المقبل وذلك بسبب قانون اللعب المالي النظيف والذي يمنع الأندية من إتمام جميع صفقاتها قبل تلك الفترة.