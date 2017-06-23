موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة 23-6-2017

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يشهد مساء اليوم الجمعة إستكمال بقية مباريات الأسبوع ال 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز, حيث تُقام اليوم 4 مباريات في توقيت واحد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف يكون العنوان الأبرز لمباريات اليوم هو الصراع الناري من أجل تفادي الهبوط, ففي المباراة الأولى يواجه فريق النصر للتعدين ضيفه فريق الشرقية وكلاهما سيبحث عن نتيجة واحدة فقط وهي الفوز, حيث يحتل فريق النصر للتعدين المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ولا يمتلك في رصيده سوى 23 نقطة فقط, فيما يتواجد فريق الشرقية في المركز الآخير في ترتيب الدوري ولا يمتلك في رصيده سوى 22 نقطة فقط.

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وفي المباراة الثانية يواجه فريق الداخلية ضيفه فريق المقاولون العرب, علماً بأن فريق الداخلية يتواجد في المركز السادس عشر في ترتيب الدوري ولا يمتلك في رصيده سوى 24 نقطة فقط, فيما يتواجد فريق المقاولون العرب في المركز العاشر في ترتيب الدوري بعيداً عن منطقة الهبوط ويملك في رصيده 41 نقطة مما يجعله يدخل اللقاء بأعصاب هادئة للغاية.

وفي المباراة الثالثة يواجه فريق طنطا ضيفه فريق وادي دجلة, علماً بأن لا مجال أمام فريق طنطا سوى تحقيق الفوز من أجل تفادي الهبوط, حيث يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 29 نقطة, فيما يحتل فريق وادي دجلة في المركز الثاني عشر بعيداً عن منطقة الهبوط ويملك في رصيده 37 نقطة.

أما المباراة الآخيرة فسوف تجمع بين كلاً من فريق الإتحاد السكندري وضيفه فريق المصري البورسعيدي, وتُعد المباراة كتحصيل حاصل بالنسبة لفريق الإتحاد السكندري الذي يتواجد في المركز السابع في ترتيب الدوري ويملك في رصيده 43 نقطة, فيما تُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الرابع ويمتلك في رصيده 57 نقطة, ولا تفصله سوى 3 نقاط عن فريق الزمالك صاحب المركز الثالث والمؤهل بدوره إلي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في العام المقبل.