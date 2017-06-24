موعد مباراة البرتغال ونيوزيلندا في كأس القارات 2017 م

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أنهى المنتخب البرتغالي تحضيراته تحت قيادة مدربه البرتغالي فيرناندو سانتوس إستعداداً لمواجهة منتخب نيوزيلندا اليوم السبت, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثالثة والآخيرة من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب البرتغالي المواجهة بأعصاب باردة وخاصة وأنه يُقابل خصم أضعف منه بكثير سواء من الناحية الفنية أو الناحية التكتيكية أو حتى من الناحية البدنية, وليس ذلك فحسب بل سيُقابل المنتخب البرتغالي منافساً ضمن رسمياً توديع البطولة من دورها الأول مما سيجعل المباراة أسهل بكثير على رفاق النجم الدون كريستيانو رونالدو من أجل الفوز وضمان صدارة المجموعة.

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هذا ويحتل المنتخب البرتغالي حالياً صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع المنتخب المكسيكي, حيث يملك كلاً منهما في رصيده 4 نقاط مما سيجعل فوز المنتخب البرتغالي ضرورياً للغاية في حالة أراد أن يؤمن صدارته, بالرغم من أن ذلك لن يُشكل فارقاً كبيراً نظراً للمواجهة الصعبة التي ستنتظره في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة والتي ستكون إما أمام منتخب ألمانيا أو منتخب تشيلي.

أما منتخب نيوزيلندا فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة ولا يملك في رصيده أي نقطة حتى الآن بعد مرور جولتين, حيث تلقى خسارته الأولى أمام مستضيف البطولة منتخب روسيا بهدفين مقابل لا شئ, فيما كانت خسارته الثانية أمام منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد.