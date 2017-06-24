موعد مباراة روسيا والمكسيك في كأس القارات 2017 م

Advertisements

تستعد الجماهير الروسية للمواجهة الحاسمة التي تنتظر منتخب بلادهم روسيا اليوم السبت أمام منتخب المكسيك, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثالثة والآخيرة من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد هذه هي الفرصة الآخيرة لأصحاب الأرض منتخب روسيا في حالة أراد التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة, ولكن بكل تأكيد لن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق وخاصة أنه يواجه منتخب المكسيك والذي قدم منذ إنطلاقة البطولة مستوى لافت للغاية جعله ربما واحداً من أبرز المرشحين للفوز باللقب القاري في نهاية المطاف.

Advertisements

ويحتل منتخب المكسيك حالياً صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع المنتخب البرتغالي, حيث يملك كلاً منهما 4 نقاط في رصيده مما يجعل فوزه على منتخب روسيا في غاية الأهمية في حالة أراد الظفر بصدارة المجموعة, وخاصة وأن منتخب البرتغال ينتظره مباراة سهلة للغاية أمام منتخب نيوزيلندا الذي ودع البطولة بشكل رسمي من دورها الأول.

أما المنتخب الروسي مستضيف البطولة على أرضه فمازالت حظوظه كبيرة في حجز مقعده في الدور المقبل للبطولة, حيث يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويملك في رصيده 3 نقاط مما يجعل أمله في التأهل كبيراً للغاية, ولعل ما سيكون دافعاً كبيراً له هو الدعم الجماهيري الغفير الذي سيكون بجانبه في كل لحظة من لحظات المباراة.