موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 24-6-2017

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يشهد اليوم السبت إستكمال بقية مباريات الأسبوع ال 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز, حيث تُقام اليوم مباراتان من فعاليات الجولة في ذات التوقيت وهو في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ففي المباراة يستقبل فريق الأهلي على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة ضيفه فريق إنبي, وذلك في مباراة إحتفالية وشكلية للجانبين فالمارد الأحمر سبق له وأن حسم لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2016 – 2017 م, أما فريق إنبي فسبق له وأن ضمن بقائه في منتصف جدول ترتيب الدوري بعد نجاحه في الهروب من شبح الهبوط.

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ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 79 نقطة, فيما يحتل فريق إنبي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 38 نقطة, ولكن وبالرغم من أن المباراة ستكون شكلية إلا أن بطل الدوري فريق الأهلي سيبحث عن الفوز ولا شئ غيره وذلك من أجل سببين لا ثالث لهما.

فالسبب الأول هو المحافظة على سلسلة إنتصاراته في الدوري منذ إنطلاقته وحتى الآن, فالمارد الأحمر حتى هذه اللحظة حقق 24 إنتصار في المسابقة وسقط في فخ التعادل في 7 مباريات فقط بينما لم يتلقى أي هزيمة وهو ما يُعتبر رقماً قياسياً لم يسبق لأي نادي مصري وأن حققه من قبل, أما السبب الثاني الذي سيدفع المارد الأحمر للبحث عن الإنتصار فهو السعي لمصالحة جماهيره عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها الفريق خارج أرضه أمام مُضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي مباراة أخرى شكلية يستقبل فريق الإنتاج الحربي على أرضه نظيره فريق سموحة, حيث يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثالث عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 32 نقطة, فيما يحتل فريق سموحة المركز الخامس في الترتيب ويمتلك في رصيده 51 نقطة.