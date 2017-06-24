مرتضى منصور يحيل موظفي الإشتراكات إلى التحقيق مع إيقافهم عن العمل

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قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة “مرتضى منصور” بإصدار قرار خاص بوقف عدد 25 من الموظفين و إحالتهم إلى التحقيقات، وهم موظفي إدارة الاشتراكات وكان هذا وفقا لعلم الشؤون القانونية التابعة للنادي.

و يأتي السبب وراء هذا القرار بعد قيام أحمد سليمان أحد أعضاء المجلس السابقين بإرسال رسائل تهنئة إلى أعضاء النادي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، و تأكيده خلال الرسائل على فوزه برئاسة القلعة البيضاء والتي قد ترشح لها من قبل.

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كما وأدى علم مرتضى منصور إلى اتخاذه هذا القرار، كما وتأكد من ذلك بعدما نجح سليمان في إرسال رسائل إلى الأعضاء الجدد، الأمر الذي يثبت وجود من يقوم بتسريب ارقام اللاعبين الجدد في إدارة الاشتراكات مما دفعه لاتخاذ هذا الإجراء.

وقد اتخذ مرتضى منصور مجموعة من الإجراءات التابعة لإدارة الإشتراكات، على رأسها قرار إغلاق الإدارة منذ الساعة الثامنة مساء أمس وهو موعد بدء الفترة الثانية للعمل، وحتى الآن لم تفتح الإدارة بعد في مواعيد العمل المحددة لها.

كما و قد تم انتداب مجموعة من الموظفين التابعين للإدارة المالية في النادي وذلك لإدارة العمل في الإشتراكات، هذا حتى تقوم اللجنة بالإنتهاء من التحقيقات التي تتم في الفترة الحالية مع موظفي الإشتراكات، هذا بجانب الانتهاء من تفريغات الحساب الآلي التابعة للموظفين للتأكد من هوية المسؤول عن تسريب أرقام الأعضاء الجدد التابعين للنادي.