ملخص مباراة روسيا والمكسيك في كأس القارات 2017 م

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تأهل المنتخب المكسيكي إلي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي, وذلك عقب فوزه على مستضيف البطولة منتخب روسيا بهدفين مقابل هدف واحد, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من عمر المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة على كلاً من المنتخبين, فالمنتخب المكسيكي كان يعتمد بشكل واضح على سرعة لاعبيه في الخط الأمامي, فيما كان الإعتماد الرئيسي للمنتخب الروسي على الدعم الكبير من جانب الجماهير الروسية من أجل تخطي هذه العقبة الصعبة والوصول على أقل تقدير إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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وعند الدقيقة الخامسة والعشرين نجح المنتخب الروسي في الإستفادة من دعم جماهيره الكبير, وذلك بعدما سجل أولى أهدافه والذي جاء عبر لاعبه ألكسندر ساميدوف ليضع منتخب بلاده في المقدمة وسط فرحة عارمة من الجماهير الروسية, ولكن رد المنتخب المكسيكي لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الثلاثين تمكن المنتخب المكسيكي من تعديل النتيجة وذلك عبر مدافعه نيستور أراوخو ليُشعل اللقاء من جديد.

وفي شوط المباراة الثاني بدأ المنتخب الروسي ضاغطاً بقوة وعند الدقيقة الثامنة والأربعين سجل ثاني أهدافه عبر ألكسندر ساميدوف, ولكن الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل, أما رد المنتخب المكسيكي فجاء قوياً فعند الدقيقة الثانية والخمسين سجل اللاعب رودريغو لوزانو هدف منتخب بلاده الثاني وذلك عقب إستغلاله خطأ فادح من الحارس إيغور أكنفييف لتتعقد أمور المنتخب الروسي تماماً.

وعند الدقيقة الستين كاد المنتخب المكسيكي يقضي نهائياً على أحلام الدب الروسي بعدما سجل ثالث أهدافه وذلك عبر المدافع هيكتور مورينو, ولكن الحكم أبقى على آمال أصحاب الأرض عقب إلغائه الهدف بداعي التسلل بعدما إستعان بتقنية الفيديو, وعند الدقيقة الثامنة والستين باتت مهمة المنتخب الروسي في تدارك النتيجة أمراً مستحيلاً بعدما طرد الحكم اللاعب يوري زيركوف, لتمر الدقائق بعدها دون أي جديد ليضمن المنتخب المكسيكي تأهله إلي المربع الذهبي في مقابل توديع مستضيف البطولة منذ الدور الأول.