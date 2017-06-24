فيراتي يؤكد رغبته في الرحيل عن العاصمة باريس

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أكد متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لا يرغب في البقاء ضمن صفوف فريقه الباريسي في الموسم المقبل, مُشيراً إلي أنه يتمنى الرحيل عن أسوار العاصمة الفرنسية باريس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن الإيطالي ماركو فيراتي سوف ينتقل إلي صفوف فريق برشلونة الإسباني في الصيف الحالي, حيث يُعد اللاعب الإيطالي واحداً من أبرز العناصر والأهداف الرئيسية التي ترغب إدارة النادي الكتالوني في ضمها في الوقت الحالي, وخاصة بعدما تعاقد النادي مع المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي منذ أسبوعين تقريباً.

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حيث أكد المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي هو الآخر وعقب تعاقده رسمياً مع البارسا بأنه يرغب في ضم الإيطالي ماركو فيراتي إلي صفوف النادي الكتالوني, ويأتي ذلك خاصة في ظل المشكلة التي يعاني منها الفريق الكتالوني مؤخراً على مستوى وسط الميدان, وذلك بسبب إنخفاض مستوى الرسام أندريس إنييستا وسيرخيو بوسكيتس في الموسم الماضي تحديداً, ومن جهة أخرى عدم ظهور البرتغالي أندريه غوميش والإسباني الواعد دينيس سواريز بمستواهم المعهود.

وهو الأمر الذي أدى إلي إنهاء البارسا الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني خلف البطل غريمه فريق ريال مدريد, كما تم إقصائه أيضاً من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق يوفنتوس الإيطالي, أما الإنجاز الوحيد له فكان فوزه بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبالتالي فإن ما حدث لا يرقى تماماً إلي طموحات وتطلعات الجماهير الكتالونية على الإطلاق, والتي دائماً تبحث في كل موسم جديد يخوضه فريقها عن التتويج بجميع الألقاب الممكنة.