توتنهام يُبدي رغبته في التعاقد مع مدافع بوروسيا دورتموند

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدافع الألماني الواعد ماتياس غينتر لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني حالياً, وذلك بناء على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الذي يبحث عن إتمام أولى صفقاته بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المدافع الألماني ماتياس غينتر صاحب ال 23 عاماً بات واحداً من الأهداف الرئيسية لفريق توتنهام هوتسبير في الصيف الحالي, حيث يسعى الفريق اللندني لتعزيز خطوطه الدفاعية بالعناصر اللازمة تحضيراً للموسم المقبل المنتظر من جانب جميع جماهير السبيرز, وخاصة وأن فريق توتنهام هوتسبير سوف يلعب جميع المباريات التي يستضيفها في الموسم المقبل سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في دوري أبطال أوروبا أو حتى في مسابقات الكؤوس المحلية على أرضية ملعب ويمبلي, وذلك في إنتظار إنتهاء أعمال بناء ملعب فريق السبيرز الجديد والتي من المتوقع أن تنتهي مع صيف العام المقبل 2018 م.

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وفي حالة نجاح فريق توتنهام هوتسبير في حسم الصفقة فإنه من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني, ولكن على فريق السبيرز أن يفوز بتوقيع اللاعب قبل أن يخطفه منه العديد من الأندية الأوروبية التي تتصارع عليه, والتي يأتي على رأسها فريق أرسنال الإنجليزي وفريق هوفنهايم الألماني.

هذا وكان المدافع ماتياس غينتر قد ساهم في فوز فريقه بوروسيا دورتموند بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي, كما كان من ضمن قائمة منتخب ألمانيا أيضاً التي فازت بكأس العالم في البرازيل عام 2014 م بالرغم من أنه لم يُشارك في أي لقاء في ذلك المونديال.