ملخص مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز

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سقط البطل فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق إنبي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة, وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والذي سبق وأن حسم لقبه المارد الأحمر رسمياً منذ أسبوعين.

وفي شوط المباراة الأول وبالرغم من الغيابات الكثيرة والمؤثرة في صفوف المارد الأحمر, إلا أن الرغبة في الفوز كانت واضحة جلياً على جميع العناصر الموجودة على أرض الملعب, وذلك من أجل المحافظة على سجل الفريق من دون أي هزيمة على صعيد الدوري الممتاز للموسم الحالي, ومن جهة أخرى من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من أداء ونتيجة اللقاء الآخير للفريق أمام مُضيفه الوداد البيضاوي المغربي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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ولكن ومع مرور الدقائق وجد المارد الأحمر نفسه أمام فريق منظم في جميع صفوفه ولديه أيضاً الرغبة في تحقيق الفوز بالرغم من أنه متواجد في منتصف جدول الترتيب ولا يُعاني من أي ضغوطات على الإطلاق, وعند الدقيقة الرابعة والثلاثين جائت أول فرصة خطيرة للمارد الأحمر في اللقاء حينما سدد مهاجمه الواعد عمرو جمال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة بقليل.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن تنتهي الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي دون أهداف تمكن المارد الأحمر من تسجيل هدفه الأول, وذلك عبر لاعبه أحمد حمودي عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق إنبي من تعديل النتيجة بشكل مفاجئ, وذلك عند الدقيقة السادسة والأربعين عبر المهاجم عمرو مرعي عقب إستغلاله ثغرة فادحة في دفاعات المارد الأحمر, ولكن المفاجأة لم تقتصر على ذلك فعند الدقيقة الخامسة والخمسين أحرز فريق إنبي هدفه الثاني في اللقاء وذلك عبر لاعبه محمد مجدي الذي سدد كرة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء لم يستطع أي أحد إبعادها وسط حالة من الصدمة بين جماهير الأهلي القليلة وأعضاء مجلس إدارة النادي.

ولكن أثر الصدمة لم يستمر طويلاً بعدما تمكن المارد الأحمر من تعديل النتيجة عند الدقيقة السادسة والستين عبر لاعبه صالح جمعة, ولكن الدقائق المتبقية من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد سوى محاولات فاشلة وقليلة من جانب المارد الأحمر, وبذلك حافظ الأهلي على سجله النظيف في الدوري الممتاز للموسم الحالي دون أي خسارة.