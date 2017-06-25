موعد مباراة ألمانيا والكاميرون في كأس القارات 2017 م

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أنهى المنتخب الألماني تحضيراته إستعداداً لمواجهته لمنتخب الكاميرون اليوم الأحد, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثالثة والآخيرة من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الألماني المباراة تحت قيادة مدربه المخضرم يواخيم لوف باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره وذلك من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة, حيث يحتل المنتخب الألماني حالياً صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع المنتخب التشيلي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 4 نقاط حتى الآن بعد مرور جولتين من دور المجموعات, ولعل إحتلال الصدارة يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لكلاً من المنتخبين وذلك في حالة أراد أي منهما تفادي مواجهة المنتخب البرتغالي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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أما المنتخب الكاميروني وتحت قيادة مدربه البلجيكي هوغو بروس فتُعد هذه المباراة هي فرصته الآخيرة في التأهل للمربع الذهبي, حيث يحتل المنتخب الكاميروني حالياً المركز الرابع في ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.

وكان المنتخب الألماني قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على حساب منتخب أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين, وفي الجولة الثانية سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب تشيلي في موقعة القمة, أما منتخب الكاميرون فقد بدأ مشواره بالخسارة أمام منتخب تشيلي بهدفين مقابل لا شئ, وفي الجولة الثانية سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب أستراليا مما أضعف من حظوظه كثيراً في التأهل.