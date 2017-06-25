موعد مباراة تشيلي وأستراليا في كأس القارات 2017 م

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أنهى المنتخب التشيلي تحضيراته إستعداداً لمواجهة نظيره منتخب أستراليا اليوم الأحد, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثالثة والآخيرة من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب التشيلي المباراة باحثاً عن تحقيق الفوز بأي وسيلة ممكنة وذلك من أجل الإنفراد بصدارة ترتيب المجموعة في نهاية المطاف وتفادي مواجهة منتخب البرتغال في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة, حيث يحتل المنتخب التشيلي حالياً صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع المنتخب الألماني ويمتلك كلاً منهما في رصيده 4 نقاط.

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أما المنتخب الأسترالي فتُعتبر هذه المباراة هي فرصته الآخيرة من أجل التأهل إلي الدور نصف النهائي, ولكنه ربما فقد الكثير من حظوظه بعدما تعادل في لقائه الآخير أمام منتخب الكاميرون وهو ما يجعل الأمور أصعب أمام بطل أمريكا الجنوبية منتخب تشيلي والذي يضم في تشكيلته العديد من العناصر البارزة والتي يأتي على رأسها أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.

وكان المنتخب التشيلي قد بدأ مشواره في المسابقة بالفوز على حساب منتخب الكاميرون بهدفين مقابل لا شئ, وفي الجولة الثانية تعادل بهدف لمثله في الموقعة التي جمعته بالماكينات الألمانية, أما منتخب أستراليا فبدأ مشواره بالخسارة أمام منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين, وفي الجولة الثانية سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب الكاميرون.