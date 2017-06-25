باريس سان جيرمان يضع ضمن أولوياته التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد وضع ضمن أولوياته التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في حالة واحدة فقط وهي فشل الفريق الباريسي في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد قدم عرضاً وصل قيمته إلي مبلغ 135 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي, ولكن حتى الآن لا يزال الرد هو الرفض سواء من جانب إدارة نادي الإمارة أو من جانب اللاعب نفسه الذي يرغب في الإنتقال إلي فريق يستطيع أن يكون فيه في التشكيلة الأساسية له طوال الموسم, حتى لا يفقد مهارته وحسه التهديفي العالي, وخاصة وأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم في روسيا والذي سوف يُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

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ولكن وفي الوقت ذاته وكحل بديل أشارت التقارير إلي أن إدارة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي قد وضعت نصب أعينها المهاجم سيرخيو أغويرو صاحب ال 29 عاماً, وخاصة مع الوضعية التي يمر بها المهاجم رفقة فريقه وتحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا, حيث عانى سيرخيو أغويرو من الجلوس على مقاعد البدلاء معظم مباريات الدور الثاني من عمر الموسم الماضي ولم يُشارك أساسياً إلا في حالة إصابة المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس.