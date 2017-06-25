أرسنال يُفكر جدياً في تخليص مارسيال من معاناته مع الشياطين الحمر

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي يُفكر جدياً في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة من الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الذي يرغب في تعزيز خطه الأمامي من أجل الإستعداد بأفضل طريقة ممكنة للموسم المقبل الذي بات على أعتاب الإنطلاق وتحديداً بعد أقل من شهرين من الآن.

ويأتي إهتمام فريق أرسنال بالمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بعد إقتراب النادي اللندني من فقدان الأمل في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي, حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية في الأونة الآخيرة أن المهاجم كيليان مبابي قد إختار الإنتقال إلي صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وذلك عاجلاً أم أجلاً سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل القريب.

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ولعل إهتمام فريق أرسنال بالتعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال يبدو في محله, حيث عانى اللاعب الفرنسي في الموسم الماضي من قلة المشاركة في التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر يونايتد بسبب عدم ثقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فيه وجعله حبيساً لمقاعد البدلاء معظم فترات الموسم.

وفي حالة نجاح الصفقة فإنه من المتوقع أن يقوم فريق أرسنال بدفع مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني في مقابل الحصول على خدمات اللاعب في الصيف الحالي, ولكن ما هو مؤكد أن الأمر لن يكون سهلاً تماماً في ظل رغبة فريق مانشستر يونايتد ومدربه جوزيه مورينيو في الحفاظ على كامل عناصر الفريق الهامة وتدعيمها بعناصر أخرى بارزة من أجل المنافسة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم المقبل.