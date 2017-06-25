لانزيني في طريقه للبقاء في العاصمة الإنجليزية لندن

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بات في طريقه للحفاظ على لاعبه الأرجنتيني مانويل لانزيني ومنعه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الفريق اللندني والذي يرغب بدوره في تدعيم صفوفه بالعناصر اللازمة إضافة إلي الحفاظ على ركائز الفريق الأساسية وذلك من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل.

كما أشارت التقارير الصحفية أيضاً إلي أن إدارة نادي وست هام يونايتد سوف تُقدم إلي لاعبها الأرجنتيني مانويل لانزيني عرضاً جديداً سوف يتقاضى بموجبه راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني, وهو الأمر الذي من شأنه أن يُبدل من رأي اللاعب حول رحيله عن النادي اللندني في الصيف الحالي.

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ولا شك أن إدارة نادي وست هام يونايتد لا ترغب في خسارة لاعب مميز أخر من الفريق, وذلك بعدما رحل النجم الفرنسي ديميتري باييت عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وتحديداً في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 م وذلك في إتجاه فريقه السابق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ومن جهته يرغب المدرب الكرواتي سلافين بيليتش تعويض جماهير الفريق بعد المعاناة التي عاشوها رفقة الفريق طوال الموسم الماضي, حيث خرج الفريق خائباً في جميع المسابقات التي شارك فيها وكان قريباً أيضاً في بعض الأوقات من منطقة الهبوط ,ولولا صحوة الفريق في الفترة الآخيرة من عمر الموسم لكان الفريق الآن في الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.