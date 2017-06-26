غالي ومتعب يقدمان قدوة للأجيال القادمة في احتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي

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فوز الأهلي على أنبي في مباراة أول أمس كشف عن علاقة الصداقة الوثيقة التي تربط بين حسام غالي وعماد متعب، حيث طلب كل من الأخر استلام درع الدوري.

فعماد متعب وحسام غالي أعلن كل منهما أن ما تربطهما أكثر من مجرد علاقة زمالة، فهما بذلك يعدان مثل يحتذي بها للأجيال القادمة في الولاء والإخلاص والانتماء في العلاقات الإنسانية التي تربط بين الناس.

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ففي المباراة التي أقيمت في دولة الإمارات، في عام 2015 وبالتحديد في الخامس عشر من أكتوبر، والتي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجاء عماد متعب ليعلن عن رفضه استلام كأس بطولة السوبر في وجود حسام غالي قائد الفريق الذي جرد من لقب قائد الفريق بسبب طرده بواقعة الشارة، وأعلن عماد متعب أصراره على أن يقوم حسام غالي برفع كأس بطولة السوبر.

فقد أعجب الكثيرون من مشجعي كرة القدم عموما وليس فقط مشجعي النادي الأهلي بموقف عماد متعب المتضامن مع صديقة حسام غالي في واقعة الشارة، وإصراره على رفع صديقة كأس بطولة السوبر، ليعد بذلك مثل يحتذي به.

وفي مباراة مساء السبت التي خاضها النادي الأهلي لمواجهة نادي انبي وانتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، وحصل النادي الأهلي على درع الدوري التي حسمت قبل أربعة أسابيع من عمر الدوري، وطلب حسام غالي من عماد متعب أن يستلم درع الدوري وخصوصا وأن عماد متعب يعاني كثيرا هذا الموسم بسبب عدم مشاركته في المباريات المقامة.

وفي أحد القنوات الفضائية استضيف فيها الثنائي عماد متعب، وحسام غالي، وتبادلا أطراف الحديث الممتع الذي يعلن عن العلاقة القوية التي تربط بينهما، ووصف عماد متعب، صديقة حسام غالي بأنه قائد للنادي الأهلي، بجانب قدراته وخبراته في الملاعب، وفي مبالغة لتقديره لصديقة، وحبه له قال عماد متعب: “لو كنت بنت كنت هختار حسام غالي عريسا لي”.

وما حدث في مباراة الأهلي وأنبي وتسليم درع الدوري يبرهن على العلاقة القوية التي تربط حسام غالي وعماد متعب، ومثل رائع يحتذي به في الأجيال القادمة.