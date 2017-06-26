إيمري يرغب في تعويض رحيل الظهير الأيسر البرازيلي ماكسويل

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومدربه الإسباني أوناي إيمري يبحثان في الوقت الراهن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية عن التعاقد مع ظهير أيسر جديد لتعويض رحيل البرازيلي ماكسويل عن صفوف الفريق الباريسي, حيث كان الظهير الأيسر البرازيلي ماكسويل قد أعلن في نهاية الموسم الماضي أنه سيرحل عن العاصمة الفرنسية باريس في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن أبرز اللاعبين المتواجدين على قائمة الفريق الباريسي حالياً هو الظهير الأيسر الإسباني الواعد يوري بيرشيش لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني, ومن المتوقع أن تُكلف الصفقة إدارة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي حوالي مبلغ 30 مليون يورو في حالة أرادوا حسم الصفقة, وخاصة في ظل المنافسة الكبيرة على اللاعب من العديد من الأندية الأوروبية والتي يأتي على رأسها فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا.

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ولكن ربما العائق الأبرز الذي سيواجهه أي نادي يُحاول الظفر بخدمات اللاعب الإسباني في الصيف الحالي أنه يمتلك عقداً مع الفريق الباسكي يمتد حتى عام 2020 م, مما سيجعل إدارة نادي ريال سوسيداد لن تتنازل عن المبلغ الذي طلبته في مقابل التخلي عن لاعبها.

هذا وكان الإسباني يوري بيرشيش صاحب ال 27 عاماً قد قدم مستوى لافتاً في أخر موسمين تحديداً رفقة فريقه الحالي ريال سوسيداد, وهو ما جعل العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد معه.