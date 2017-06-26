والكوت يجد الحل المناسب من أجل المشاركة في المونديال

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الإنجليزي ثيو والكوت لاعب فريق أرسنال الإنجليزي باتت أمامه فرصة مثالية من أجل ضمان تواجده في قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م, وذلك عقب العديد من الأنباء التي أكدت أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي يُفكر جدياً في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي ثيو والكوت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبذلك يكون فريق وست هام يونايتد قد وضع ثاني لاعب من فريق أرسنال ضمن أولوياته في الصيف الحالي, وذلك بعدما أكدت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية في الأونة الآخيرة أن فريق وست هام يونايتد يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو, ولعل السبب الرئيسي الذي دفع فريق وست هام يونايتد ومدربه الكرواتي سلافين بيليتش للتفكير في التعاقد مع الثنائي أوليفيه جيرو وثيو والكوت هو أن كلاهما لم يُشارك بصفة أساسية مع فريق أرسنال في الموسم الماضي, وذلك بسبب عدم ثقة المدرب الفرنسي أرسين فينغر مدرب الغانرز في قدرتهما على التواجد في الخط الأمامي للفريق اللندني.

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هذا وأشارت التقارير أيضاً إلي أن صفقة الإنجليزي ثيو والكوت صاحب ال 28 عاماً في حالها نجاحها فإنها من المتوقع أن تُكلف إدارة نادي وست هام يونايتد مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني, وبالرغم من أن قيمة الصفقة قد تكون مرتفعة إلا أنه بكل تأكيد أن إدارة نادي وست هام يونايتد سوف تُحاول الإستمرار في المفاوضات مع إدارة النادي اللندني من أجل تخفيض قيمة الصفقة قليلاً.