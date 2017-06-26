ساوثهامبتون يرفع سعر مدافعه الهولندي في سوق الإنتقالات

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق ساوثهامبتون الإنجليزي قد رفع سعر مدافعه وقائده الهولندي فيرجيل فان دايك في سوق الإنتقالات الحالية إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني, وذلك لمن يرغب في التعاقد معه في الصيف الحالي.

ويأتي ذلك في ظل الصراع الشديد على المدافع الهولندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من جانب العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز, والتي يأتي على رأسها كلاً من فريق ليفربول وفريق أرسنال وفريق مانشستر سيتي.

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هذا وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إصرار فريق ليفربول الشديد ومدربه الألماني يورغن كلوب على ضم المدافع الهولندي منذ فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية هو ما جعل إدارة نادي ساوثهامبتون تُطالب بهذا المبلغ العالي في مقابل التخلي عن مدافعها المخضرم في الصيف الحالي.

ومن جهته يرغب المدرب الألماني يورغن كلوب في تدعيم خطوطه الدفاعية بأي وسيلة ممكنة خلال الفترة الحالية قبيل إنطلاقة الموسم الجديد, وذلك بعد المعاناة التي عاشها الفريق في الموسم الماضي على المستوى الدفاعي بشكل خاص مما جعل الفريق غير قادر على المنافسة على الألقاب, حيث لم يتمكن سوى من إنهاء البريمرليغ في المركز الرابع في الترتيب وبالتالي ضمن مقعده في الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وإن كان عليه أولاً خوض الدور التمهيدي للمسابقة في شهر أغسطس المقبل من العام الحالي حتى يضمن تأهله إلي دور المجموعات.