لجنة المسابقات تقرر نقل مباراة الزمالك وبتروجيت لبتروسبورت

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري نقل مباراة نادي الزمالك أمام نادي بتروجيت والتي مقرر لها يوم الثلاثاء القادم إلى ملعب بتروسبورت، وكان من المقرر إقامة المباراة بين الزمالك ونادي بتروجيت يوم الثلاثاء علي ملعب الجيش بالسويس ولكن قررت لجنة المسابقات نقلها إلى ملعب بتروسبورت علي أن تقام في نفس موعد المباراة.

هذا وقد أصدر اتحاد الكرة بياناً أكد مسؤولو المسابقات علي نقل مباراة الزمالك وبتروجيت وجاء قرار نقل المباراة بناء علي طلب من مسؤولي نادي بتروجيت، والجهات الأمنية ومن المقرر انطلاق مباراة الزمالك وبتروجيت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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الجدير بالذكر أكد مدير الكرة بنادي الزمالك أن ثلاثي الفريق علي جبر، طارق حامد، باسم مرسي، سوف يغيب عن مواجهة الفريق أمام الزمالك وقد أشار”خالد جلال” مدير الكرة بالزمالك أن المدير الفني لنادي الزمالك”أجوستو إيناسيو” قرر عدم الدفع بالثلاثي خلال لقاء الفريق أمام بتروجيت، وأضاف خالد جلال أن إيناسيو فضل إراحة علي جبر وطارق حامد وباسم مرسي بسبب معاناتهم من الإجهاد في الفترة الأخيرة.

وقد غاب ثلاثي الفريق عن التدريب الذي خاضه الفريق الأول بنادي الزمالك مساء يوم الاحد ضمن استعدادات الفريق لمواجهة نادي بتروجيت في المباراة القادم، وأكد مدير الكرة بنادي الزمالك أن ثلاثي الفريق حصلوا علي راحة من التدريبات حتى خوض الفريق الأول لنادي الزمالك مباراته المقبلة بقرار من المدير الفني إيناسيو.