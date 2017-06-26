برشلونة يجد البديل المناسب في حالة فشل صفقة فيراتي

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فريق برشلونة الإسباني قد وجد البديل المناسب للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في حالة فشله في الظفر بخدمات متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

حيث أشارت التقارير إلي أن برشلونة سوف ينقل إهتمامه إلي متوسط الميدان الإسباني ساؤول نيغويز لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني, وذلك في حالة إستمرار رفض إدارة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي التخلي عن اللاعب ماركو فيراتي في الصيف الحالي.

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هذا وتأتي الرغبة الكبيرة من جانب إدارة النادي الكتالوني في التعاقد مع لاعب صاحب إمكانيات كبيرة في هذا المركز تحديداً بناءً على رغبة من الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الجديد, والذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل والذي سيكون منتظراً من جانب جماهير البارسا.

حيث يرغب الجميع في تعويض خيبة الموسم الماضي الذي مر به الفريق الكتالوني والذي خرج منه الفريق فائزاً بلقب واحد فقط وهو كأس ملك إسبانيا, والذي حققه الفريق عقب فوزه على فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور النهائي من عمر المسابقة, أما على صعيد الدوري الإسباني فقد حل الفريق في المركز الثاني وتنازل عن اللقب لصالح غريمه التقليدي فريق ريال مدريد, أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا فقد تم إقصاء الفريق من الدور ربع النهائي على يد فريق يوفنتوس الإيطالي.