ناينغولان يدخل ضمن دائرة إهتمامات مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن متوسط الميدان البلجيكي رادجا ناينغولان لاعب فريق روما الإيطالي قد دخل ضمن دائرة إهتمامات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, وذلك بناءً على رغبة كبيرة من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في ضم اللاعب البلجيكي إلي صفوف فريقه في الموسم المقبل.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن فريق مانشستر يونايتد قدم عرضاً مُغرياً إلي إدارة نادي روما من أجل الظفر بخدمات اللاعب رادجا ناينغولان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث سيصل الراتب الأسبوعي لناينغولان إلي مبلغ 130 ألف جنيه إسترليني وذلك من أجل محاولة إغرائه للقدوم إلي مدينة مانشستر وقلعة أولد ترافورد في الصيف الحالي.

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ويأتي ذلك في ظل رغبة المدرب جوزيه مورينيو في تدعيم صفوف فريقه بأفضل صورة ممكنة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل و الذي سينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة بعكس الموسم الماضي الذي كان فيه فريق مانشستر يونايتد لا يُعاني من ضغوطات كبيرة من جانب جماهيره, حيث سيكون الفريق مُطالباً في الموسم المقبل بضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً نظراً لقوة الأندية المنافسة أيضاً على اللقب.

ومن جهة أخرى لن تكون عودة الفريق للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا مجرد عودة شكلية, فإن لم يتمكن الفريق من الفوز باللقب فعلى الأقل سوف يكون مُطالباً بالوصول إلي الأدوار النهائية من عمر المسابقة من أجل إسعاد أنصار النادي.