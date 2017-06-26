تشيلسي يواصل إصراره على ضم ظهير يوفنتوس الأيسر

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي لا يزال يواصل إصراره على التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي.

حيث أشارت التقارير أيضاً إلي أن إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش مستعدة لكي تجعل المدافع البرازيلي أغلي مدافع على مستوى العالم, حيث وصل عرض البلوز الآخير إلي مبلغ 61 مليون جنيه إسترليني على أن يتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 75 ألف جنيه إسترليني.

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ومنذ فتح باب المفاوضات بين الناديين حول اللاعب وجدت إدارة نادي تشيلسي العديد من الصعوبات في حسم الصفقة, وذلك بسبب إصرار إدارة نادي يوفنتوس على التمسك بلاعبها البرازيلي مهما حدث ومهما بلغ سعره, ولكن ما هو مؤكد ومعروف دائماً عن إدارة اليوفي أنه في حالة إرتفعت قيمة الصفقة كثيراً فإنه سوف يوافق مباشرة على إنتقال اللاعب من صفوفه وتعويضه بعناصر أخرى بارزة بمبالغ أقل.

ولعل القلق بدأ ينتاب الآن الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو الذي بات يخشى على مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوز تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي في حالة قدوم البرازيلي أليكس ساندرو في الصيف الحالي.

هذا وكان البرازيلي أليكس ساندرو صاحب ال 26 عاماً قد ساهم في فوز فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي وأيضاً لقب كأس إيطاليا, كما ساهم أيضاً في جعله وصيفاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب خسارة الفريق الإيطالي المباراة النهائية أمام العملاق فريق ريال مدريد الإسباني.