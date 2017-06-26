مانشستر يونايتد يصل إلي إتفاق نهائي مع نجم ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع الكولومبي خاميس رودريغز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات طويلة وعصيبة دامت لمدة أسبوعين تقريباً بين النادي الملكي وإدارة نادي مانشستر يونايتد.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد وافقت على جميع البنود الشخصية في عقد اللاعب الكولومبي, كما وافقت الإدارة أيضاً على جميع متطلبات إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز والذي رفض تماماً فكرة التخلي عن الكولومبي خاميس رودريغز بمبلغ ضئيل.

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هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة في حالة نجاحها إلي مبلغ 61 مليون جنيه إسترليني وهو أخر ما توصل إليه الطرفان في نهاية المفاوضات, على أن يتم توقيع العقد وتقديم اللاعب رسمياً إلي وسائل الإعلام بعد أسبوع من الآن تقريباً.

ولعل السبب الرئيسي وراء رحيل الكولومبي خاميس رودريغز عن البيت الملكي هو رغبته في المشاركة أساسياً رفقة الفريق, وهو ما عانى منه في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان, حيث لم يبدأ الكولومبي خاميس رودريغز في التشكيلة الأساسية للميرنغي سوى في 13 مباراة فقط على صعيد الدوري الإسباني.

وهو الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الكولومبي خاميس رودريغز, فبالرغم من فوزه رفقة فريقه في الموسم الماضي بألقاب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا, إلا أن جلوسه على مقاعد البدلاء بشكل دائم قد يجعله يفقد الكثير من إمكانياته وبالتالي سيفقد مكانه في قائمة منتخب بلاده كولومبيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.