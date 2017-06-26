الأهلي ينسى أفراحه المحلية ويبدأ في التحضير لموقعة زاناكو

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بدأ المارد الأحمر في التحضير جدياً لإستكمال بقية مشواره الأفريقي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا, حيث تنتظره مواجهة في غاية الصعوبة عندما يحل ضيفاً على فريق زاناكو الزامبي وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من عمر المسابقة, علماً بأن فريق زاناكو يتصدر ترتيب المجموعة حالياً ويمتلك في رصيده 10 نقاط فيما يتواجد المارد الأحمر في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 7 نقاط, وسوف تُقام المواجهة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

هذا وسيخوض المارد الأحمر مرانه اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة, وسوف يشهد المران عودة كلاً من الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد إلي التدريبات الجماعية للفريق, وذلك بعدما كان حسام البدري مدرب المارد الأحمر قد منح كلاً من الثنائي راحة لمدة 72 ساعة بعد عودة الفريق من المغرب عقب لقائه أمام مُضيفه الوداد البيضاوي المغربي تجنباً لعدم إجهاد الثنائي بسبب مشاركتهما كثيراً رفقة الفريق في الأونة الآخيرة.

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ومن المقرر اليوم وقبل بداية مران الفريق أن يجتمع الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدرب حسام البدري, وذلك من أجل وضع البرنامج التدريبي للفريق إستعداداً للمواجهة إضافة إلي مشاهدة مباريات مسجلة لفريق زاناكو لتحديد نقاط القوة والضعف لديه, علماً بأن فريق زاناكو كان قد فرض التعادل السلبي على فريق الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

وهو ما يؤكد على صعوبة المباراة وخاصة وأنها سوف تُقام في زامبيا, وسوف يتجه المارد الأحمر إلي زامبيا يوم الأربعاء المقبل وبناءً على ذلك حصل لاعبو الأهلي على جرعات التطعيم ضد الأمراض المنتشرة في أفريقيا, كما سيسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي بعثة الفريق ويُسافر لوحده إلي زامبيا يوم غداً الثلاثاء من أجل الإطمئنان على ترتيبات الإقامة والإنتقالات.