البدري ينفي تجديد عقده مع المارد الأحمر حتى الآن

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نفى الكابتن حسام البدري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كل الشائعات التي أكدت خلال الفترة الآخيرة أنه قام بتجديد عقده بشكل رسمي مع المارد الأحمر, مؤكداً أنه قام بالإتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد له مع النادي.

ولكن وفي الوقت ذاته وبالإتفاق بين الطرفين فإنه لن يتم الإعلان عن تجديد العقد بشكل رسمي إلا بعد ضمان المارد الأحمر تأهله إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا, وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أكدت مؤخراً أن الكابتن حسام البدري سوف يُجدد عقده مع النادي الأهلي لفترة أخرى وسوف يصل راتبه الشهري إلي مبلغ 600 ألف جنيه مصري.

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كما أضاف الكابتن حسام البدري أنه لا يُفكر في أي شئ حالياً سوى في مباراة فريقه المقبلة الصعبة والمعقدة خارج أرضه أمام فريق زاناكو الزامبي بإعتبارها مباراة حاسمة في مشوار الفريق الأفريقي في هذه النسخة من البطولة, وذلك في مباراة ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي إطار حديثه أيضاً أشاد الكابتن حسام البدري كثيراً بفريق زاناكو, مؤكداً أن الفريق الزامبي يمتلك العديد من العناصر البارزة صاحبة السن الصغير والتي تمتاز بالركض كثيراً على أرضية الملعب, وهو ما سيجعل المباراة في غاية الصعوبة على المارد الأحمر وخاصة في ظل الأجواء الحارة التي سوف تُقام فيها المباراة.

وفي سياق حديثه أيضاً أكد الكابتن حسام البدري أن فريق الأهلي قد إستفاد كثيراً من التألق الذي بدا عليه كلاً من الثنائي صالح جمعة وأحمد حمودي في الأونة الآخيرة, وهو الأمر الذي يُعد جيداً للغاية بالنسبة للفريق وخاصة في ظل المباريات الصعبة التي يستعد لها الفريق في الفترة المقبلة.