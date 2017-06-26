باريس سان جيرمان ينضم إلي برشلونة في صراعه على نجم دورتموند الواعد

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد إنضم إلي الصراع رفقة فريق برشلونة الإسباني, وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إهتمام النادي الباريسي بضم اللاعب الفرنسي جاء بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق الباريسي, والذي يبحث بدوره عن تدعيم صفوف الفريق بالعناصر اللازمة من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل والذي ينتظر فيه الفريق الباريسي العديد من التحديات الصعبة.

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ومن أجل ذلك بدأت إدارة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي المفاوضات الرسمية مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند من أجل حسم الصفقة لصالحهم قبل أن ينجح فريق برشلونة في حسمها في المقابل, وخاصة مع الإهتمام الكبير باللاعب من جانب الفريق الكتالوني ومدربه الإسباني الجديد إرنيستو فالفيردي.

وكان الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي صاحب ال 20 عاماً قد ساهم في فوز فريقه الحالي بوروسيا دورتموند بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي, كما ساهم أيضاً في إنهاء فريقه الدوري الألماني في المركز الثالث في الترتيب وبالتالي ضمن الفريق مشاركته بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبالرغم من كل هذه العروض المُقدمة إلي اللاعب الفرنسي إلا أن المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند قد أكد أنه من الصعب أن يقوم النادي ببيع لاعبه في الصيف الحالي, مؤكداً بأن عثماني ديمبيلي سوف يرتدي قميص فريق بوروسيا دورتموند أيضاً في الموسم المقبل.