مرتضى يرفض عرضاً جديداً من إتحاد جدة وكهربا يدفع الفاتورة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد رفض عرضاً جديداً من طرف إدارة نادي إتحاد جدة السعودي, وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلي أن عرض فريق إتحاد جدة قد وصلت قيمته إلي مبلغ مليون و300 ألف دولار من أجل إستعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط, أما عرض شراء اللاعب بصفة نهائية قد وصلت قيمته إلي مبلغ 4 مليون و100 ألف دولار, ولكن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد رفضت كل تلك العروض بشكل حاسم ولا رجعة فيه.

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حيث تُطالب إدارة نادي الزمالك بمبلغ 5 مليون دولار في حالة إعارة لاعبها محمود عبد المنعم كهربا لموسم واحد فقط, ومبلغ 15 مليون دولار في حالة بيع اللاعب بشكل نهائي, ليبقى القرار النهائي الآن في يد نادي الزمالك الذي عليه إما أن يُقرر أن يبقى كهربا في صفوف الفارس الأبيض أو إنتظار عرض جديد سواء من جانب نادي إتحاد جدة أو من جانب أي نادي أخر.

ولعل الخاسر الوحيد في هذه المفاوضات الطويلة والشاقة هو اللاعب نفسه محمود عبد المنعم كهربا, والذي لا يعرف مستقبله في الموسم المقبل ولأي نادي سوف يلعب له, وبكل تأكيد لا يُعتبر ذلك أمراً إيجابياً لكهربا الذي قد يفقد مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في حالة إستمرت الأزمة الحالية, وربما ما يُزيد الضغوطات أكثر على كهربا أن المنتخب الوطني تنتظره خلال الأشهر المُتبقية من العام الحالي مباريات حاسمة في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م.