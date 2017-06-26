صفقة تبادلية تحوم في الأفق بين أرسنال ومانشستر سيتي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أنه بات يحوم في الأفق صفقة تبادلية بين كلاً من فريق أرسنال الإنجليزي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث سيضم فريق أرسنال المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لاعب فريق مانشستر سيتي فيما يضم فريق مانشستر سيتي المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

ويأتي ذلك في ظل رغبة التشيلي أليكسيس سانشيز في الرحيل عن صفوف فريقه اللندني في الصيف الحالي, وعلى الجانب الآخر يرغب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في التخلص من مهاجمه سيرخيو أغويرو قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, وذلك بسبب عدم إقتناعه بمستواه الذي قدمه رفقة الفريق في الموسم الماضي.

Advertisements

أما العامل المشترك في الصفقة المحتملة بين كلاً من فريق أرسنال وفريق مانشستر سيتي أن المدرب بيب جوارديولا يرغب في التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز, وخاصة وأنهما سبق وأن كانا معاً في فريق برشلونة الإسباني سابقاً, مما قد يجعل سانشيز هو أيضاً يرغب في الإنضمام لمدربه السابق جوارديولا في فريق مانشستر سيتي.

ولكن ربما ما قد يُعرقل من حسم الصفقة ولو قليلاً هو أن التشيلي أليكسيس سانشيز ينتهي عقده مع فريق أرسنال في صيف العام المقبل 2018 م, كما أن عقد المهاجم سيرخيو أغويرو مع فريقه مانشستر سيتي ينتهي في صيف عام 2020 م, وما يُزيد من صعوبة الأمر أن أغويرو قد أعرب مؤخراً عن سعادته رفقة فريقه مانشستر سيتي وعدم نيته الرحيل تماماً عن أسوار قلعة الإتحاد.