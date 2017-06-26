الصربي ماتيتش يقترب من التوقيع رسمياً مع مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي حالياً بات على مشارف التعاقد رسمياً مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديداً في خلال يومين من الآن في الأسبوع الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن فريق مانشستر يونايتد سوف يقوم بتقديم الصربي نيمانيا ماتيتش رسمياً إلي وسائل الإعلام خلال اليومين المقبلين, وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني على أن يتقاضى اللاعب الصربي راتباً أسبوعياً يصل إلي مبلغ 155 ألف جنيه إسترليني.

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وتأتي الصفقة بناءً على رغبة متبادلة بين جميع الأطراف ففريق تشيلسي يرغب في التخلص من لاعبه الصربي, وذلك تمهيداً لتقاعده رسمياً مع متوسط الميدان الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي حالياً في الصيف الحالي, ومن جهة أخرى يرغب الصربي نيمانيا ماتيتش في الرحيل إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد من أجل خوض تجربة إحترافية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز, وخاصة مع رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في ضم ماتيتش إلي صفوف فريقه.

ولعل ما ساهم في حسم الصفقة هو التفاهم الكبير بين الصربي نيمانيا ماتيتش والمدرب جوزيه مورينيو, حيث سبق لكلاهما العمل معاً عندما كان جوزيه مورينيو يُدرب فريق تشيلسي قبل عامين من الآن, وكان البلوز قد تعاقد مع ماتيتش في شهر يناير من العام 2014 م بناءً على رغبة جوزيه مورينيو وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني.