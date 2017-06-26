كيتا يُعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف لايبزيغ من أجل البريمرليغ

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن الغيني نابي كيتا لاعب فريق لايبزيغ الألماني قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك من أجل خوض تجربة إحترافية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة أحد أندية كبار إنجلترا.

ويأتي ذلك عقب العديد من الشائعات التي ربطت اللاعب الغيني بالعديد من كبار أندية البريمرليغ مؤخراً وعلى رأسها كلاً من فريق ليفربول وفريق تشيلسي, ولكن وفي الوقت ذاته أبدت إدارة نادي لايبزيغ رفضها لكل تلك الشائعات وأكدت أنها لا ترغب في التخلي عن أي نجم من نجوم الفريق في الصيف الحالي, وذلك رغبة منها في الحفاظ على تطور الفريق بعد الموسم التاريخي الماضي الذي قدمه الفريق على صعيد الدوري الألماني.

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ولعل ما جعل الأمور أكثر تعقيداً في الوقت الراهن أن الغيني نابي كيتا يُريد الرحيل من ألمانيا, ولكن ما هو مؤكد أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على أي فريق يرغب فيه لعدم رغبة إدارة نادي لايبزيغ في التفريط في لاعبها الواعد بسعر قليل, حيث تُطالب إدارة نادي لايبزيغ حالياً بدفع مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني في مقابل التخلي عن لاعبها, أما أعلى سعر وصل إلي النادي الألماني فكان من جانب فريق ليفربول والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

هذا وكان الغيني نابي كيتا قد ساهم في إنهاء فريقه الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا, وبالتالي ضمن الفريق مشاركته بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.