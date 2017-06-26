الثعلب الجزائري يقترب من الإنتقال إلي أرسنال بعد تأخر عرض البارسا

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كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن الثعلب الجزائري رياض محرز لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي قد وافق على الإنتقال إلي صفوف فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما فقد الأمل في تلقي عرض من جانب فريق برشلونة لضمه في الصيف الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة صفقة إنتقال الثعلب رياض محرز إلي صفوف فريق أرسنال سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني, وذلك لعدم رغبة إدارة نادي ليستر سيتي في التخلي عن لاعبها الجزائري بأقل من هذا المبلغ, علماً بأنه كان قد تعاقد مع فريق ليستر سيتي في شهر يناير من العام 2014 م قادماً من صفوف فريق لو هافر الفرنسي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني فقط.

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وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن فريق برشلونة سوف يقوم بتقديم عقد إلي الثعلب الجزائري لضمه في الصيف الحالي, ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن وفي المقابل بدا إهتمام فريق أرسنال به كبيراً للغاية وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من جانب الفرنسي أرسين فينغر في الظفر بخدمات اللاعب الجزائري.

وكان الثعلب رياض محرز قد أكد مؤخراً بأنه يرغب في المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كل موسم, وإن كان ذلك لن يتحقق مع فريق أرسنال الذي سيُشارك في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل, ولكنه ليس بيديه أي شئ الآن إما الإنضمام إلي صفوف فريق أرسنال أو البقاء موسم أخر رفقة فريق ليستر سيتي.