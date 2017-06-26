رئيس ليون يؤكد أن التعاقد مع مهاجم ريال مدريد ضمن أولويات ناديه في الصيف الحالي

Advertisements

أكد جيان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي أن التعاقد مع المهاجم الواعد ماريانو دياز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني يُعتبر من ضمن أولويات ناديه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وجاء ذلك في خلال حواره مع صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الأثنين.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن المهاجم ماريانو دياز قد إقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي على سبيل الإعارة في إتجاه فريق أولمبيك ليون في الصيف الحالي, وذلك بسبب رغبة اللاعب الشاب في إكتساب المزيد من الخبرة في الملاعب الأوروبية وعدم الإكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء رفقة فريقه الحالي ريال مدريد.

Advertisements

وهو بكل تأكيد ما يرغب فيه أيضاً الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد, حتى يعود اللاعب إلي صفوف الفريق في المستقبل القريب وهو في كامل جاهزيته على كل النواحي سواء الفنية أو البدنية أو حتى التهديفية, ليُصبح وقتها قادراً على أن يكون أساسياً بصفة دائمة في تشكيلة الميرنغي وقيادة خط هجوم الفريق.

ولكن ربما العائق الأبرز في المقام الأول في حسم الصفقة هو فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي والذي لا يرغب في التخلي عن اللاعب الشاب, أما العائق الثاني فهي المصادر المالية لفريق أولمبيك ليون الذي يجب عليه دفع مبلغ 10 مليون يورو لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط, وفي حالة نجاح الصفقة سوف تكون هي الصفقة الثانية الرسمية للفريق الفرنسي في الصيف الحالي بعدما تعاقد النادي رسمياً اليوم مع البوركيني بيرتراند تراوري قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي.