موعد مباراة بتروجيت والزمالك في الدوري المصري الممتاز

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أنهى فريق الزمالك تحضيراته إستعداداً لمواجهته الهامة اليوم الثلاثاء أمام مُضيفه فريق بتروجيت والتي ستُقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة, وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الزمالك ولن يُرضيه أو يُرضي جماهيره أي نتيجة سوى تحقيق الفوز على حساب فريق بتروجيت وذلك من أجل سببين, والسبب الأول هو ضرورة الحصول على النقاط الثلاث التي تُبقي آماله واردة في التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل, حيث يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 60 نقطة والفارق بينه وبين الوصيف حالياً فريق مصر المقاصة 8 نقاط أي أن الفوز سيجعل الفارق 5 نقاط فقط.

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وهو الأمر الذي تأمل جماهير الفارس الأبيض أن يحدث وخاصة وأن اللقاء الذي جمع بين الطرفين في الدور الثاني من عمر الموسم قد تقرر إعادته من جديد بقرار من محكمة القضاء الإداري, مما يعني أنه في حالة فوز فريق الزمالك سوف يكون الفارق نقطتين فقط, ولكن ذلك سيحدث إن لم يتوقف النشاط الرياضي قبلها في حالة أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بذلك بسبب تدخل القضاء والدولة في الشئون الرياضية ومنظومة كرة القدم.

أما السبب الثاني فهو رغبة الفريق في مصالحة جماهيره بعد الخسارة الآخيرة التي تلقاها الفارس الأبيض خارج أرضه أمام مُضيفه فريق إتحاد العاصمة الجزائري بهدفين مقابل لا شئ, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبالرغم من أهمية مباراة بتروجيت كثيراً إلا أن البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب فريق الزمالك قد إستبعد من قائمة الفريق كلاً من باسم مرسي وعلي جبر وطارق حامد ومصطفى فتحي وعلى فتحي وأحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش وإسلام جمال وأحمد جعفر وصلاح ريكو وأيمن حفني وأسامة إبراهيم, وذلك من أجل جاهزية الفريق بأكمله لمباراته المقبلة الصعبة في دوري الأبطال أمام مُضيفه فريق كابس يونايتد من زيمبابوي يوم الأحد المقبل.