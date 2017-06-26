بطل أوروبا يبدأ مفاوضاته مع نجم موناكو الواعد

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن فريق ريال مدريد الإسباني قد بدأ مفاوضاته الرسمية مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وخاصة في ظل إقتراب رحيل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا عن البيت الملكي في الصيف الحالي.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد قام اليوم الأثنين بالإتصال بوالد المهاجم الواعد وبوكيل أعماله, وذلك من أجل الإتفاق على بنود العقد الشخصية للمهاجم الواعد وكافة التفاصيل المتعلقة بالعقد, وأيضاً من أجل إقناع عائلة اللاعب بضرورة حسم الصفقة بإعتبار كيليان مبابي سوف يكون واحداً من العناصر البارزة والأساسية مع الفريق الملكي في السنوات المقبلة.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة عرض النادي الملكي الذي سيقدمه إلي إدارة نادي موناكو مبلغ 115 مليون جنيه إسترليني, وذلك بسبب المنافسة الشرسة للغاية بين العديد من كبار الأندية الأوروبية من أجل الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي في الصيف الحالي, ويأتي على رأس تلك الأندية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أرسنال الإنجليزي وفريق ليفربول الإنجليزي أيضاً.

هذا وكان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب ال 18 عاماً قد ساهم في فوز فريقه الحالي موناكو بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بعدما غاب اللقب عن خزائن نادي الإمارة منذ عام 2000 م, وإضافة لذلك أيضاً سجل 24 هدفاً رفقة فريقه في جميع المسابقات مما جعله محط أنظار كبار أندية القارة الأوروبية بأكملها.