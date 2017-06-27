كونتي يرغب في التعاقد مع جناح إشبيلية الإسباني

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الجناح الإسباني فيتولو لاعب فريق إشبيلية الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك رغبة منه في تدعيم صفوف الفريق قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الصفقة في حالها نجاحها فإن قيمتها سوف تصل إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني, علماً بأن ذلك المبلغ هو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع ناديه إشبيلية, وبكل تأكيد لن يتمكن فريق تشيلسي من دفع مبلغ أقل ذلك مقابل الحصول على خدمات الإسباني فيتولو, وذلك نظراً لتمسك إدارة نادي إشبيلية بلاعبها من أجل الحفاظ على إستقرار الفريق في الموسم المقبل والحفاظ على كامل عناصره الأساسية.

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وكان الإسباني فيتولو صاحب ال 27 عاماً قد تعاقد مع فريق إشبيلية في صيف عام 2013 م, علماً بأنه قدم معه مواسم رائعة للغاية وفاز معه أيضاً بثلاثة ألقاب على مستوى مسابقة الدوري الأوروبي وكانوا جميعهم على التوالي, مما جعل الجناح الإسباني فيتولو محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية ولكنه كل مرة كان يرفض كل العروض ويتمسك بالبقاء في صفوف فريقه إشبيلية.

ومن جهته يرغب المدرب أنطونيو كونتي في تجهيز فريقه بأفضل صورة ممكنة للموسم المقبل المنتظر والذي سيواجه فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة, ويأتي على رأسها المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة أيضاً وبقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.