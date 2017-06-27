رانييري يؤكد أن تجربته مع نانت هي بداية صفحة جديدة في حياته المهنية

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قدم فريق نانت الفرنسي مدربه الجديد الإيطالي كلاوديو رانييري مساء يوم أمس الأثنين إلي وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقده النادي الفرنسي, علماً بأن المدرب كلاوديو رانييري قد تعاقد مع فريق نانت لمدة موسمين أي أن عقده سوف ينتهي مع النادي الفرنسي في صيف عام 2019 م.

وكان المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري صاحب ال 65 عاماً قد تمت إقالته من تدريب فريقه السابق ليستر سيتي الإنجليزي في شهر فبراير من العام الحالي 2017 م, وذلك بسبب النتائج المخيبة التي حققها النادي الإنجليزي في الموسم الماض, حيث كان فريق ليستر سيتي على أعتاب الهبوط من جديد إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولولا إقالة المدرب كلاوديو رانييري لكان الفريق الآن قد غادر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبالرغم من إقالة المدرب كلاوديو رانييري من منصبه كمدرباً لفريق ليستر سيتي, إلا أن ذلك لم يُقلل تماماً من إمكانياته التدريبية الكبيرة حيث نجح في قيادة الفريق الإنجليزي في الموسم قبل الماضي إلي تحقيق إنجاز تاريخي لأول مرة في تاريخ النادي, حينما فاز معه بلقب البريمرليغ بعدما تغلب على جميع كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم أمس قال المدرب كلاوديو رانييري أنه إشتاق كثيراً للتدريب وجلوسه على مقعد الإحتياط وإعطاء التعليمات لعناصر الفريق, مُشيراً إلي أن تدريبه لفريق نانت يُعتبر صفحة جديدة في تاريخ حياته المهنية, مؤكداً أنه يسعى لتحقيق النجاح مع النادي الفرنسي الذي يملك تاريخاً عريقاً على مستوى فرنسا.