ساوثهامبتون يصطدم بروما في الصراع على مهاجم ساسولو

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق ساوثهامبتون الإنجليزي قد وضع ضمن أولوياته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية التعاقد مع المهاجم الفرنسي جريجوري ديفريل لاعب فريق ساسولو الإيطالي, وذلك بناءً على رغبة من مدربه الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بيلغرينو الذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق بالعناصر اللازمة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

ولكن وفي الوقت ذاته أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الأمر لن يكون سهلاً على إدارة نادي ساوثهامبتون من أجل حسم الصفقة, وذلك بسبب رغبة نادي روما الإيطالي هو الآخر في الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي في الصيف الحالي, وخاصة بعدما غادر الفرعون المصري محمد صلاح صفوف نادي العاصمة الإيطالية بإتجاه فريق ليفربول الإنجليزي, مما جعل فريق الذئاب مضطراً للبحث عن مهاجم بديل صاحب إمكانيات كبيرة من أجل قيادة خط هجوم الفريق في الموسم المقبل رفقة المهاجم البوسني إيدن دجيكو.

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ومن جهته يرغب فريق ساوثهامبتون ومدربه الجديد ماوريسيو بيلغرينو التعاقد مع مهاجم بأي وسيلة ممكنة في الوقت الحالي, وذلك نظراً لإمكانية رحيل المهاجم جاي رودريغز عن صفوف الفريق في أي وقت قبل الموسم المقبل, ولعل المهاجم الفرنسي جريجوري ديفريل صاحب ال 26 عاماً يُعتبر مناسباً للغاية لفريق ساوثهامبتون بعدما سجل 13 هدفاً في الموسم الماضي رفقة فريقه ساسولو في الدوري الإيطالي.

هذا وتأمل أنصار نادي ساوثهامبتون في أن يتمكن فريقها من إنهاء الموسم المقبل ضمن الأربعة الكبار أو على الأقل إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي, وإضافة لذلك المنافسة وبقوة أيضاً على لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.