الكولومبي مورييل يدخل ضمن دائرة إهتمامات وست هام

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي قد وضع الكولومبي لويس مورييل لاعب فريق سامبدوريا الإيطالي ضمن دائرة إهتماماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد.

حيث يرغب المدرب الكرواتي في تدعيم صفوف فريقه من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل, وذلك من أجل تعويض أنصار النادي اللندني عن الموسم الماضي الكارثي الذي قدمه الفريق, حيث خرج الفريق من الموسم دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب ولا حتى التأهل إلي إحدى المسابقات الأوروبية, بل وكان قريباً أيضاً في العديد من الأسابيع من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز ولولا إستعاد الفريق شيئاً من مستواه في نهاية الموسم لكان الفريق الآن يستعد للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في الموسم المقبل.

Advertisements

ولكن العائق الأبرز ربما في حسم صفقة المهاجم الكولومبي هي عدم رغبة إدارة نادي سامبدوريا في التفريط في لاعبها المتألق في الصيف الحالي, وبالتالي لن تجد إدارة نادي وست هام يونايتد أمامها أي طريق من أجل الظفر بخدمات اللاعب سوى بدفع قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب والتي تصل قيمتها إلي مبلغ 24 مليون جنيه إسترليني.

وكان الكولومبي لويس مورييل صاحب ال 26 عاماً قد سجل رفقة فريقه سامبدوريا في الموسم الماضي 11 هدفاً في الدوري الإيطالي, وهو ما جعله محط لأنظار العديد من الأندية الأوروبية والتي يأتي على رأسها 3 فرق من إيطاليا وهي روما وميلان وإنتر وفريقين من إنجلترا وهما ليستر سيتي وليفربول.