تشيلسي يُعيد التفكير من جديد في ضم كاندريفا

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد بدأ يُعيد التفكير من جديد في التعاقد مع الجناح الإيطالي أنطونيو كاندريفا لاعب فريق لاتسيو الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما فشل الفريق اللندني في حسم الصفقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وتحديداً في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 م.

ويأتي ذلك الإصرار من جانب البلوز على ضم اللاعب الإيطالي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق اللندني, والذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر تحضيراً للموسم المقبل, ولعل ما يجعله مصمماً على إختيار التعاقد مع أنطونيو كاندريفا هو معرفته به جيداً للغاية نظراً لآنهما سبق وأن عملا معاً في المنتخب الإيطالي حينما كان أنطونيو كونتي مدرباً للمنتخب.

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ومن المنتظر أن يرحل بشكل نهائي عن صفوف الفريق اللندني في الصيف الحالي عدة لاعبين, وهم الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش والإنجليزي جون تيري والبرازيلي أوسكار المعار أساساً منذ شهر يناير الماضي إلي فريق شانغهاي الصيني وأيضاً النيجيري جون أوبي ميكيل.

هذا وينتظر البلوز في الموسم المقبل العديد من التحديات الصعبة للغاية, حيث سيكون مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز, كما سيكون مُطالباً أيضاً بالمنافسة وبقوة على بقية الألقاب الممكنة, وخاصة مسابقة دوري أبطال أوروبا التي غاب عنها الفريق في نسخة الموسم الماضي.