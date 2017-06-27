مورينيو يُعرب عن رغبته في بقاء دارميان في قلعة أولد ترافورد

Advertisements

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رغبته في بقاء المدافع الإيطالي ماتيو دارميان في صفوف الفريق في الموسم المقبل, مؤكداً بأنه وضع هذا الموضوع ضمن أولوياته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشار أيضاً المدرب جوزيه مورينيو إلي أنه سوف يقوم بالتحدث مع اللاعب من أجل إقناعه بالبقاء في قلعة أولد ترافورد لفترة أخرى, وعدم الإستماع إلي أي عرض يأتي له في الصيف الحالي نظراً لإحتياج فريق مانشستر يونايتد لمدافع بإمكانياته الكبيرة.

Advertisements

ويُعد فريق يوفنتوس الإيطالي واحداً من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدافع الإيطالي, ولكن ذلك ليس بالأمر الجديد حيث يعود إهتمام فريق يوفنتوس باللاعب منذ أن كان ضمن صفوف فريقه السابق تورينو الإيطالي, ولكن ماتيو دارميان وقبل موسمين من الآن قرر أن يختار الإنتقال إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 12,7 مليون جنيه إسترليني.

هذا ويُعتبر المدافع الإيطالي ماتيو دارميان صاحب ال 27 عاماً واحداً من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو, حيث ساهم الموسم الماضي في فوز فريقه بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية ولقب كأس الرابطة الإنجليزية ولقب الدوري الأوروبي, ومن جهته يرغب جوزيه مورينيو في التتويج مع فريقه بالمزيد من الألقاب في الموسم المقبل والذي سينافس فيه الفريق على 5 جبهات, وهي السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.