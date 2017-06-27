تعرف على تشكيل الزمالك في مواجهة بتروجيت بالدوري المصري

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تقرر أن تقام فعاليات مباراة الزمالك القادمة اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، والذي يوافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتقابل فريق الزمالك اليوم أمام الفريق البترولي بتروجيت، على أرضية أستاد الجيش بمحافظة السويس.

تقام فعاليات اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار أحداث ختام مباريات الجولة الـ32 من منافسات مباريات الدوري المصري لكرة القدم.

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أعلن مؤخرًا أنه سوف يدير مواجهة الزمالك القادمة الحكم المتميز محمد الصباحي، وقد سبق وأن أقيمت أحداث مباراة الذهابلفريق الزمالك على أرضية ملعب بتروسبورت الرياضي، وقد انتهت أحداث هذه المباراة بحصول نادي الزمالك على الفوز بهدف نظيف ون رد.

جدير بالذكر ان اللاعب كريم طارق، هو اللاعب الذي احرز هف المباراة أمام فريق بتروجيت، ومن جهة أخرى، يحتل فريق الزمالك المركز الثالث من جدول ترتيب جدول الدوري المصري، بعد أن تمكن من الحصول على رصيد 60 نقطة.

من جهة أخرى، واصل الفريق البترولي إلى المركز الثامن بجدول الترتيب بعد أن تمكن من الحصول على برصيد 42 نقطة، أما عن تشكيل مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت اليوم، فكانت كالتالي:

ورد أنه يتوقع أن يشارك في حراسة المرمى اللاعب أحمد الشناوي.

وعن خط الدفاع ورد أنه سوف يشارك كلاً من محمد مجدي ومحمود حمدي الونش وشوقي السعيد وأحمد أبو الفتوح.

وعن خط الوسط كلاً من إبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا .

وفي خط الهجوم سوف يشارك في اللقاء اللاعب ستانلى واللاعب حسام باولو.