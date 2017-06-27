الجدل يستمر حول مستقبل المهاجم الفرنسي لاكازيت

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مستقبل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت رفقة فريقه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي لا يزال غير معروفاً حتى هذه اللحظة, وذلك بسبب إصرار فريق أرسنال الإنجليزي على ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن جهة أخرى بسبب تمسك إدارة نادي أولمبيك ليون برئاسة جيان ميشيل أولاس بالمهاجم الفرنسي, وخاصة وأن الفريق لم يتعاقد حتى الآن مع مهاجم أخر بديل ويمتلك إمكانيات كبيرة مثل المهاجم ألكسندر لاكازيت, وكان رئيس نادي أولمبيك ليون جيان ميشيل أولاس قد أكد في أكثر من مناسبة مؤخراً لوسائل الإعلام الفرنسية أن طالما فريقه لم يتعاقد مع مهاجم بديل فإنه لن يقوم بالتفريط في مهاجمه ألكسندر لاكازيت تماماً في الصيف الحالي.

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وفي حالة نجاح فريق أرسنال في حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, فإنه من المتوقع أن تصل قيمتها إلي حوالي مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني, وبالرغم من تمسك إدارة النادي الفرنسي بمهاجمها كثيراً إلا أن رغبة المهاجم ألكسندر لاكازيت في الرحيل عن صفوف النادي هي التي ستحسم الأمور في نهاية المطاف وهو الأمر الذي أكده أيضاً رئيس النادي جيان ميشيل أولاس.

وكان المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت صاحب ال 26 عاماً قد سجل رفقة فريقه أولمبيك ليون 76 هدفاً في أخر 3 مواسم على صعيد الدوري الفرنسي, كما ساهم أيضاً في بلوغ فريقه الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.