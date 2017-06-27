إيفرتون يقترب من هزيمة مانشستر يونايتد في أولى المعارك الصيفية

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد مع المدافع الإنجليزي مايكل كين لاعب فريق بيرنلي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وبالتالي سيكون فريق إيفرتون قد نجح في هزيمة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي كان يرغب أيضاً بدوره في الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد, والذي يرغب في تدعيم خطوطه الدفاعية بأفضل العناصر البارزة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, وكان الفريق قد سبق له وأن أجرى أولى صفقاته الرسمية في الصيف الحالي بعدما تعاقد مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي, ولكنه يبدو أنه سوف يكون مضطراً الآن إلي البحث عن مدافع جديد.

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وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة صفقة إنتقال المدافع مايكل كين إلي صفوف فريق إيفرتون سوف تُكلف إدارة النادي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني, وفي حالة نجاح الصفقة سوف تكون هي الصفقة الرابعة الرسمية لفريق إيفرتون في الصيف الحالي, وذلك بعدما تعاقد النادي مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وإضافة لذلك الجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من صفوف فريق ملقا الإسباني, وكل ذلك بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق التوفيز والذي يبدو هدفه مع الفريق واضحاً في الموسم المقبل كما أعلنت إدارة النادي من قبل وهو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.