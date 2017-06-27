بيريسيتش يرفض البقاء في إنتر من أجل عيون البريمرليغ

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الجناح الكرواتي إيفان بيريستيش قد رفض جميع المحاولات من جانب ناديه إنتر الإيطالي من أجل إقناعه بالبقاء في صفوف النادي في الموسم المقبل, وذلك بسبب رغبة اللاعب الكبيرة في الرحيل إلي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديداً إلي فريق مانشستر يونايتد.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي إنتر قد فشلت في جميع محاولاتها مع اللاعب الكرواتي لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق, حيث يمتد عقد اللاعب الحالي حتى صيف عام 2019 م ويتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 68 ألف جنيه إسترليني, أما عرض إدارة نادي إنتر الآخير الذي قدمته إلي لاعبها الكرواتي فكان تجديد العقد حتى صيف عام 2021 م على أن يتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 85 ألف جنيه إسترليني.

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ولكن إصرار اللاعب الكرواتي على الرحيل هو العائق الأبرز أمام إدارة النادي لتجديد العقد, وبالرغم من أن المدرب الجديد لفريق إنتر لوتشانو سباليتي فور مجيئه للنادي منذ أسبوعين تقريباً قد أكد لوسائل الإعلام الإيطالية أنه سوف يُقنع بيريسيتش بالبقاء, إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد كان قد سبقه حينما إجتمع مع اللاعب ووكيل أعماله في شهر مارس الماضي من العام الحالي 2017 م في العاصمة الكرواتية زاغرب أثناء معكسر المنتخب الكرواتي الذي كان يخوض وقتها تصفيات كأس العالم.

وكان الكرواتي إيفان بيريسيتش صاحب ال 28 عاماً قد سجل في الموسم الماضي رفقة فريقه إنتر 11 هدفاً وصنع 8 أهداف أخرى على صعيد الدوري الإيطالي, مما جعله واحداً من الأهداف الرئيسية للمدرب جوزيه مورينيو في الصيف الحالي وخاصة مع الموسم المقبل الصعب الذي ينتظر الفريق.