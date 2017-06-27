ملخص مباراة بتروجيت والزمالك في الدوري المصري الممتاز

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حقق فريق الزمالك فوزاً سهلاً على حساب مُضيفه فريق بتروجيت بهدفين مقابل لا شئ على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة, وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز, ليُعزز بذلك الفارس الأبيض حظوظه في التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل.

وفي شوط المباراة الأول بدا الحذر واضحاً على كلاً من الطرفين, ففريق الزمالك وبالرغم من الغيابات العديدة في صفوفه إلا أن المباراة كانت في غاية الأهمية بالنسبة له, أما فريق بتروجيت وبالرغم من أنه يخوض المواجهة دون أي ضغوطات تماماً سواء من أجل المنافسة لتفادي الهبوط أو المنافسة على مقاعد المقدمة, إلا أنه كان يبحث عن الفوز أيضاً أمام فريق عريق بحجم الزمالك.

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ولكن ذلك السيناريو لم يستمر طويلاً فعند الدقيقة الخامسة والعشرين تمكن فريق الزمالك من تسجيل أولى أهدافه في اللقاء, وذلك عبر لاعبه النيجيري معروف يوسف عقب تلقيه تمريرة سحرية من زميله محمود عبد الرازق شيكابالا جعلته ينفرد بالحارس محمد أبو النجا ليضع أبناء القلعة البيضاء في المقدمة ويُفرح جماهيره القليلة المتواجدة في المدرجات.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الأربعين كاد فريق بتروجيت يُشعل المواجهة من جديد, حينما تحصل على ركلة جزاء نفذها لاعبه مصطفى شبيطة ولكن العارضة وقفت بجانب فريق الزمالك وتصدت للكرة, ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ضاعف فريق الزمالك من تقدمه بثاني الأهداف والذي جاء بذات طريقة الهدف الأول ولكن هذه المرة عبر لاعبه ستانلي.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق الزمالك عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره, ولكن ومع مرور الدقائق وتأخر الأهداف بات تفكير جميع عناصر فريق الزمالك مُنصباً على مباراة الفريق الهامة المقبلة خارج أرضه أمام فريق كابس يونايتد من زيمبابوي.